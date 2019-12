Cada episódio da nova temporada de "Pesadelo na Cozinha" tem dado que falar. Este domingo, dia 29 de dezembro, Ljubomir Stanisic e a sua equipa visitaram o restaurante Mirante da Rocha, em Carnaxide.

Tal como acontece em todos os programas, o chef deu várias dicas ao proprietário do restaurante para elaborar a nova ementa diária. "Continua exatamente igual. E não nos ensinaram a fazer outras coisas. As fichas técnicas que eles nos deram… no início fiquei empolgado, vamos seguir as fichas e fazer algo interessante, mas se for aqui à net as fichas são da TeleCulinária. É tal e qual a mesma coisa", contou à NIT o dono do estabelecimento.

"Sou grato pelo que foi feito, só que a expetativa que tinha, quando é um programa da TVI líder de audiências, mediante a situação, esperava outra coisa. Essa foi a minha deceção", acrescentou em entrevista à NIT.