No terceiro episódio da nova temporada de "Pesadelo na Cozinha", Ljubomir Stanisic e a equipa do programa visitaram o restaurante O Histórico, na Marinha Grande.

"Ljubomir encontra um restaurante recente, completamente remodelado, no centro da cidade, que está à beira da ruína. O menu tem demasiados pratos, o que se reflete na demora do serviço, já que Leonel não consegue fazer pratos com muita rapidez", explica o canal.

Em entrevista à NIT, o dono do estabelecimento, Leonel Carvalho, explica que teve de agir como Nicolas Cage, com quem é comparado habitualmente. "Estive sempre a agradecer, fui ator até ao fim. Quando comecei a ver as maquinações para aquilo tudo, disse que ia ser ator até ao fim. Disse que ia concretizar o meu sonho, estar na pele do Nicolas Cage. Porque eu sabia isto das limpezas, sabia que ia resultar mal. Ele dizia que eu tinha dois ouvidos e sete bocas, falta de humildade, e eu fui um yes man", frisou.

"‘Limpeza zero’. ‘Pois, mas você vai dar a volta a isto’. E ele quer é alguém que dê luta, isto é televisão e eu não podia fazer esse papel. Fiz de Nicolas Cage, fiz o papel de coitadinho, ele deu-me um Pantagruel, eu dei-lhe um abraço. Eles: ‘você deu um abraço ao chef, viu-se que era sentido’. ‘Foi, foi [risos]", contou à NIT.