O Disney+ em Portugal anunciou esta quinta-feira, 14 de julho, que "Pistol", a minissérie de seis episódios sobre o guitarrista Steve Jones, dos Sex Pistols, realizada por Danny Boyle ("Trainspotting", "Quem Quer Ser Bilionário?", "28 dias Depois"), vai estrear-se na íntegra a 17 de agosto em Portugal, em exclusivo no Disney+.

A interpretar Jones está Toby Wallace (que fez parte do filme "Babyteeth"), com Anson Boon ("1917) no papel de John Lyndon (Johnny Rotten), Christian Lees como Glen Matlock, Louis Partridge como Sid Vicious e Jacob Slater como Paul Cook.

Maisie Williams, conhecida por vestir a pele de Arya Stark em "A Guerra dos Tronos", surge como Pamela Rooke, mas conhecida por Jordan, uma das pioneiras do punk.

O prestígio à volta da minissérie também se encontra nos argumentistas: Craig Pearce esteve envolvido em "Strictly Ballroom - Vem Dançar!" (1992), "Romeo + Juliet" (1996), "Moulin Rouge!" (2001) e "O Grande Gatsby" (2013) e o ainda inédito "Elvis", todos de Baz Lurhmann; Frank Cottrell-Boyce escreveu "Benvindo a Sarajevo" (1997), "Hilary e Jackie (1998), "24 Hour Party People (2002), "Milhões" (2004) e "A História de Winnie the Pooh" (2017).

"Imaginem invadir o mundo de 'The Crown' e 'Downton Abbey' com os vossos amigos e gritarem as vossas canções e a vossa fúria contra tudo o que eles representam", destacava o cineasta vencedor dos Óscares num comunicado do ano passado ao anunciar o projeto.

Baseado nas memórias de Jones, "Pistol" foi criado e escrito por Craig Pearce e teve o próprio, Boyle, Tracey Seaward, Gail Lyon, Anita Camarata, Steve Jones, Paul Lee e Hope Hartman como produtores executivos. A série é produzida pela FX Productions.