"Referido como o 'assassino gentil', Nilsen era um funcionário público que passou cinco anos a assassinar rapazes e jovens que conheceu nas ruas de Londres de 1978 a 1983. Ele encontrava-se e travava amizade com eles antes de lhes oferecer comida ou alojamento para a noite no seu apartamento no Norte de Londres", lembra o serviço de streaming em comunicado.

As vítimas de Dennis Nilsen eram muitas vezes sem-abrigo ou pessoas que viviam sem eletricidade, "que escaparam das falhas da sociedade dos anos 1980 e, portanto, foram acolhidas pela aparente generosidade deste estranho". "Quando finalmente foi preso a 9 de fevereiro de 1983, Nilsen tinha assassinado quinze homens num período de cinco anos, tornando-o no mais prolífico assassino em série da época na Grã-Bretanha", conta a HBO.

Num registo quase de documentário, a história é contada através do ponto de vista de três homens isolados - um detetive, um biógrafo e o próprio Nilsen. "Embora o Detetive Peter Jay e a tentativa de investigação policial de obter justiça para o maior número possível de vítimas forneçam a narrativa e a espinha emocional, a relação entre Nilsen e o seu biógrafo Brian Masters permite-nos mergulhar na mente de um dos assassinos em série mais esquivos emocionalmente que o mundo já viu. Podemos realmente entender a mente de um assassino em série? E, se tentarmos, qual é o preço a pagar? ", questiona o serviço de streaming.

"DES" é protagonizada por David Tennant ("Broadchurch"), Daniel Mays ("White Lines"), Barry Ward ("White Lines") e Jason Watkins ("The Crown"). A série é Baseada no livro de Brian Masters "Killing For Company".