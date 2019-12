No passado domingo, dia 15 de dezembro, Ljubomir Stanisic e a equipa do programa "Pesadelo na Cozinha" visitaram o restaurante O Histórico, na Marinha Grande.

"Ljubomir encontra um restaurante recente, completamente remodelado, no centro da cidade, que está à beira da ruína. O menu tem demasiados pratos, o que se reflete na demora do serviço, já que Leonel não consegue fazer pratos com muita rapidez", explica o canal.

Nas redes sociais, o episódio deu que falar e, em entrevista à NIT, o dono do estabelecimento, Leonel Carvalho, explica que teve de agir como Nicolas Cage, com quem é comparado habitualmente. "Estive sempre a agradecer, fui ator até ao fim. Quando comecei a ver as maquinações para aquilo tudo, disse que ia ser ator até ao fim", frisou.