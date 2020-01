Na emissão de segunda-feira, dia 6 de janeiro, do programa "Você na TV", um dos assuntos abordados foi a morte de Luís Giovani dos Santos Rodrigues, jovem cabo-verdiano que foi vítima de agressão no passado dia 21 de dezembro em Bragança.

"Crónica Criminal" e os comentários de Suzana Garcia destacam-se entre os temas mais comentados no Twitter e os mais procurados no Google em Portugal.

Durante a rubrica do programa da TVI, a advogada defendeu que a notícia da morte do estudante foi alvo de atenção. "Falou-se. Não se falou foi histericamente como esta gentalha queria que se falasse", defendeu, em referência às críticas que têm surgido sobre uma suposta cobertura insuficiente do incidente.

No seu site oficial, a Ordem de Advogados de Cabo Verde (OACV) avança que pondera avançar com um processo contra a comentadora do programa da TVI. "a OACV repudia o teor infeliz das declarações e respectivas conotações implícitas proferidas por essa alegada advogada de apelidar os cabo-verdianos de 'gentalha'", frisa.

"A OACV já interpelou a Ordem dos advogados Portugueses sobre o conteúdo das mesmas, e estamos neste momento a ponderar instruir um processo crime contra a alegada advogada", acrescenta o comunicado.