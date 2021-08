O episódio desta sexta-feira, dia 27 de agosto, de "Pôr do Sol" promete surpreender os espectadores. Em comunicado, a RTP1 adianta que a mininovela vai contar "com revelações inéditas".

"Eduardo está em coma e Madalena está desesperada com o que pode acontecer com o aparecimento de Filipa. Entretanto, a polícia descobre uma pista sobre o rapto de Matilde. Ivone é despedida da casa de fados e Tó Mané fica preocupado. Matilde regressa a casa. Lourenço aparece perturbado no local onde os Jesus Quisto estão a dar um concerto, deixando a banda inquieta perante os fãs", revela a RTP1 em comunicado.

Veja aqui o trailer do episódio.

"Pôr do Sol" vai para o ar de segunda a sexta-feira, às 21h00, na RTP1. Os episódios podem também ser vistos na RTP Play.