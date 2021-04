Segundo comunicado sobre a série, as filmagens vão ter início no dia 26 de abril, no País Basco e em Navarra, tratando-se de “um drama cheio de aventuras que levará às telas a história da primeira circum-navegação em barco, coincidindo com o ano do quinto centenário da expedição original”.

“Sem Limites” vai ter argumento de Patxi Amezcua ("Desaparecidos") e será constituída por quatro episódios de 60 minutos, filmados em Espanha e na República Dominicana, com estreia exclusiva na Amazon Prime em Portugal, Espanha, França, Itália, Holanda, Reino Unido, Andorra, América Latina e Estados Unidos.

“Para recriar a grande viagem, os navios Victoria e Trinidad serão reconstruídos, e será utilizada a réplica do Nau Victoria, o único dos cinco navios da expedição que regressou ao porto e, portanto, o primeiro navio a dar a volta ao mundo”, acrescentou o comunicado.

O projeto foi apresentado em fevereiro de 2020 no Quartel General da Armada Espanhola como “parte de um Convénio de colaboração assinado pela RTVE e pelo Ministério de Defesa espanhol em março de 2018, a propósito do quinto centenário da primeira volta ao mundo”.

Na altura, o almirante general espanhol Teodoro López Calderón, chefe do Estado-Maior da Marinha, explicou que a primeira volta ao mundo foi “uma conquista única na história da humanidade, um feito que representou um ponto de viragem", "com repercussões no comércio, comunicações, botânica, zoologia e cartografia".

O projeto estava a ser assessorado por especialistas do Instituto de Cultura Naval de Espanha, e contribuirá "para difundir um maior e mais rigoroso conhecimento” do evento, com grande potencial para alcançar audiências em todo o mundo, especialmente junto dos jovens.

Outros nomes hoje anunciados do elenco são Sergio Peris-Mencheta, Adrián Lastra, Carlos Cuevas, Pepón Nieto, Raúl Tejón, Manuel Morón e Bárbara Goenaga.

A primeira viagem à volta do Mundo, a bordo da nau Victoria, começou em 20 de setembro de 1519, em Sanlúcar de Barrameda, no sul de Espanha, e terminou em 06 de setembro de 1522, no mesmo local.

Fernão de Magalhães, que planeou a viagem que foi financiada pelo reino de Espanha, não terminou a expedição, uma vez que morreu nas Filipinas, em 1521, aos 41 anos, tendo esta sido concluída por João Sebastião Elcano.