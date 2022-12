Lizzo vai estrear-se nos palcos portugueses em 2023. A cantora, compositora, rapper e atriz vai subir ao palco principal do NOS Alive no dia 7 de julho.

Para "aquecer" para o concerto da artista no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, poderá ver "Lizzo Live in Concert", que se estreia no dia 1 de janeiro de 2023 na HBO Max.

Produzido por Done+Dusted, o especial foi filmado no início de dezembro, no Fórum Kia, em Inglewood, na Califórnia, durante um concerto da digressão "Lizzo's The Special Tour".

"'Lizzo Live in Concert' é o culminar do seu documentário profundamente pessoal 'Love, Lizzo', que está disponível na HBO Max", recorda o serviço de streaming.