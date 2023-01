“A criação da RTP África significou muito para Cabo Verde e para os Países Africanos de Língua Portuguesa”, avaliou José Maria Neves, no encerramento de uma conferência para comemorar os 25 anos da RTP África, realizada na cidade da Praia.

“Ajudou-se a criar essa ideia de ‘Nação global’ cabo-verdiana, desse Estado transnacional que precisa estabelecer as ligações entre os cabo-verdianos espalhados pelo mundo”, sustentou.

O chefe de Estado disse ainda que a estação portuguesa permitiu a aproximação dos povos e o conhecimento de realidades políticas, culturais e os desafios da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

“Mas também, a RTP África trouxe muito mais afeto”, sublinhou o chefe de Estado, enumerando vários programas da estação que expressam o “lado bom, positivo, de afeto, de sentimento” do país.

O Presidente da República de Cabo Verde disse esperar que o exemplo da estação portuguesa seja “um fermento” para, nos próximos 25 anos, os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) possam ter uma comunicação social menos estatizada e menos governamentalizada.

“E mais capaz de fazer romper na esfera pública as diferentes dimensões e sensibilidades que fazem parte da democracia e do vigor político e intelectual dos diferentes países”, perspetivou Maria Neves.

“Televisão Pública: serviço e inovação” foi o título da conferência para assinalar os 25 anos da RTP África, que contou com a participação de todos os presidentes das televisões públicas dos PALOP e do comentador político Marques Mendes.

As comemorações dos 25 anos da RTP África prosseguem no sábado com uma gala e espetáculo musical na cidade da Praia.