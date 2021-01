Depois de uma pausa no Natal e na Passagem de Ano, o "5 para a meia-noite" regressou à RTP1 esta quinta-feira, dia 7 de janeiro. Inês Aires Pereira, Carlão e Carolina Deslandes foram os convidados de Inês Lopes Gonçalves.

Para a rubrica "Pressão no Ar", a apresentadora do talk shoow desafiou Inês Aires Pereira. "Confesso que já vi isto e pensava: 'eu adorava fazer um dia'", começou por revelar a atriz.

Sentada na 'cadeira quente' do "5 para a meia-noite", a Inês Aires Pereira começou por revelar que a contratação em direto na TVI foi "tudo uma treta". "Fui contratada pela Cristina Ferreira, mas já sabia", explicou. Na rubrica, a atriz lembrou ainda que já participou no programa "Amiga do Panda".

Na "Pressão no Ar", a atriz revelou ainda que já deu autógrafos a fingir que era a cantora Aurea. "Durante muito tempo, as pessoas conheciam a minha cara... mas não sabiam bem de onde e diziam que eu era a Aurea (...) Há um dia que estou na Queima das Fitas - foi há pouco tempo, fui acompanhar um músico - e começaram 'oh Aurea, oh Aurea, dá-me um autógrafo' e eu: 'com certeza, vamos embora'", contou.

Veja aqui o vídeo.