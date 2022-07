Três anos depois de "Rambo - A Última Batalha", Sylvester Stallone está de volta ao cinema de ação.

A Prime Video anunciou na terça-feira que o "thriller" de ação "Samaritan" será lançado na plataforma a 26 de agosto em mais de 240 países e territórios de todo o mundo.

O filme do estúdio MGM é realizado por Julius Avery, o mesmo que assinou "Filho do Crime" (2014) e "Operação Overlord" (2018), e no elenco estão ainda nomes como Javon “Wanna” Walton, Pilou Asbæk, Dascha Polanco e Moises Arias.

Segundo a sinopse oficial da história, Sam Cleary (Javon “Wanna” Walton”), de treze anos, suspeita que o misterioso e solitário vizinho, Joe Smith (Stallone) é na realidade uma personagem lendária que se esconde aos olhos de todos.

Há 20 anos, o vigilante superpoderoso de Granite City, Samaritan, foi declarado morto após uma batalha num armazém com o rival, Némesis. A maioria crê que Samaritan morreu no incêndio, mas alguns cidadãos como Sam têm esperança que continue vivo. Com o aumento de delinquência e com a cidade à beira do caos, Sam propõe tirar o vizinho do esconderijo para salvar a cidade da ruína.

“Adoro os filmes de ação que também têm coração. Queria participar em 'Samaritan' porque esta história tem muitas camadas com as quais acho que o público se pode identificar. É como um conto de moralidade que também é muito emocionante de ver. Estamos encantados que vá estar disponível a nível mundial na Prime Video, onde os meus fãs e todo o público podem desfrutar em conjunto”, afirma Sylvester Stallone no comunicado oficial.