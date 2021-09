Esta segunda-feira, dia 30 de agosto, no programa "Primeira Pessoa", da RTP1, Fátima Campos Ferreira esteve à conversa com Francisco Pinto Balsemão. A entrevista garantiu ao formato o melhor resultado do ano, com 13,6% de share.

No total, a emissão foi acompanhada por cerca de 645 mil e 200 espectadores, registando 6,8% de audiência média.

Nas redes sociais, a conversa entre Fátima Campos Ferreira e Francisco Pinto Balsemão também esteve em destaque, sendo elogiada pela maioria dos espectadores.

Veja aqui a entrevista.