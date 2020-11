Um estúdio russo anunciou esta segunda-feira, dia 23 de novembro, a estreia da primeira série de televisão russa coproduzida com uma plataforma de vídeo norte-americana. A produção tem estreia agendada para 2021 e vai centrar-se na história de um assassino em série siberiano.

"É a primeira vez na Rússia, a primeira coprodução de uma série com uma plataforma norte-americana, Topic", disse à AFP o diretor da produtora Non stop Production, Alexander Rodnianski.

"Baseada em factos reais, 'Frozen Land' vai contar a história de Dmitri Lebed, um assassino em série que fingia ser taxista e que foi condenado em abril de 2019 a prisão perpétua pela morte e violação de, pelo menos, onze mulheres jovens entre 2012 e 2017.

"A história deste assassino terá oito episódios e não será contada pelos olhos dos investigadores ou das vítimas, mas através dos olhos de uma mulher que o amava e que não queria acreditar que era o culpado", explicou Rodnianski.

A série, que será lançada na Topic em 2022, vai ser realizada por Valeria Gai Germanica. O estúdio Non Stop Production produziu vários filmes de um do realizador russo Andrei Zviaguintsev.

O consumo de vídeo on demand explodiu na Rússia, assim como no resto do mundo, desde o início da pandemia da COVID-19 e da implementação de medidas de confinamento. Muitas empresas buscam um lugar no nicho, tal como a Topic, que está disponível apenas nos Estados Unidos e Canadá.

O grupo Topic é uma filial da empresa First Look Media, que pertence ao fundador do eBay, o bilionário Pierre Omidyar.