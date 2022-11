O telefilme "As Vizinhas", de Sofia Teixeira Gomes, feito no âmbito do projeto audiovisual "Contado por Mulheres", estreia-se a 16 de novembro na RTP1, revelou a produtora Ukbar Filmes.

O projeto "Contado por Mulheres" conta com dez telefilmes feitos por outras tantas mulheres portuguesas, inspirados em obras literárias e rodados na região centro do país. O convite foi feito a "dez realizadoras de várias gerações, que possuem um forte sentido narrativo, com uma grande experiência, ora na representação ora na publicidade" e que "têm merecido grande reconhecimento a nível nacional e internacional em várias áreas", refere a produtora. O primeiro desta série de dez telefilmes intitula-se "As Vizinhas", realizado por Sofia Teixeira Gomes a partir de um conto de Teolinda Gersão, tendo sido rodado em Ferreira do Zêzere. Até ao final do ano, a RTP irá ainda exibir "A Traição do Padre Martinho" (dia 23), de Ana Cunha, "Armários Vazios" (dia 30), de Cristina Carvalhal, "Os Vivos, o Morto e o Peixe Frito" (7 de dezembro), de Daniela Ruah, e "Quando o Diabo Reza" (dia 14), de Fabiana Tavares.