"Selena: A Série", produção da Netflix sobre a cantora norte-americana de origem mexicana Selena Quintanilla, estreia-se a 4 de dezembro, mas já está a dar que falar. Segundo o E! News, Moctesuma Esparza, produtor da artista, entrou com um processo contra o serviço de streaming, o pai da cantora, Abraham e a irmã de Selena, Suzette Quintanilla.

De acordo com o site, o produtor diz deter, desde 1998, os direitos da história de vida da artista. Segundo o processo, o produtor, Suzette e Abraham discutiram a criação de uma série sobre Selena após o lançamento do filme com Jennifer Lopez, em 1997. O projeto nunca chegou a ser lançado.

Para Moctesuma Esparza, o acordo não foi respeitado nem pela família, nem pela Netflix.