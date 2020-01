Um juiz do Tribunal de Justiça do estado brasileiro do Rio de Janeiro determinou que o Porta dos Fundos e a Netflix deixem de exibir o especial de Natal “A Primeira Tentação de Cristo”. A decisão provisória responde a um pedido da Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura e foi tomada pelo magistrado Benedicto Abicair.

Ao jornal O Globo, Marco Aurélio, ministro brasileiro do Supremo Tribunal Federal frisou que a decisão é um ato "de censura" e que será "derrubada pelos tribunais superiores". Marco Aurélio é um dos onze juízes do tribunal, que são intitulados ministros, apesar de o cargo não ter nenhuma semelhança com os ministros dos órgãos do governo

"É uma barbaridade. Os ares democráticos não admitem a censura", sublinhou.

Depois de apresentar argumentos e a linha jurídica que adotou, o juiz que deferiu o pedido contra o grupo humorístico brasileiro Porta dos Fundos considerou “mais adequado e benéfico, não só para a comunidade cristã, mas para a sociedade brasileira, majoritariamente cristã”, que o conteúdo seja retirado “até que se julgue o mérito”, recorrendo-se, assim, “à cautela, para acalmar ânimos”.

A 3 de dezembro, a produtora do grupo humorístico Porta dos Fundos lançou o especial de Natal "A Primeira Tentação de Cristo" no qual Jesus é representado como um jovem que terá tido uma experiência homossexual e também insinua que o casal bíblico Maria e José viveram um triângulo amoroso com Deus.