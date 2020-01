No último episódio da temporada de "Pesadelo na Cozinha", que foi para o ar este domingo, dia 26 de janeiro, Ljubomir viajou até Vila Real para avaliar O Lavinas, "um restaurante que tem tudo para fechar", segundo a produção.

"Após ter salvo o Restaurante do Caipirinha, o Chef ruma até Trás-os-Montes. O Lavinas é propriedade de Mónica e Elói e está à beira da ruína. Os proprietários não sabem o que fazer para manter o negócio", explica a TVI.

Em entrevista à NIT, Mónica, proprietária no estabelecimento, pediu à produção para terminar as gravações. "Estavam a fazer-me passar pela má da fita, a culpada de tudo. Não sei explicar. Ele não ralhou comigo, mas fiquei revoltada. Irritei-me e disse que queria acabar com o programa porque sabia que ia sofrer. Não queria fazer a entrevista. Por mim, acabava tudo ali", confessou.