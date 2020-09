No arranque da primeira semana do "Big Brother - A Revolução", a produção do programa da TVI fez um teste de cultura geral aos concorrentes da 'casa mais vigiada do país'. "'O Big Brother' pôs à prova os conhecimentos de cultura geral dos concorrentes, em algumas rondas de perguntas, umas mais difíceis que as outras", explica o reality show.

No site do programa, a produção lembra que "Rúben não sabia o que era uma pessoa loquaz, e Rui pensava que a China era maior que a Rússia". "Já Carlos pensava que o Canadá era maior que a Rússia. Diana não sabia quem é o treinador da seleção portuguesa de futebol, e Zena não sabia quando era o dia de Portugal e das comunidades portuguesas", recorda.

