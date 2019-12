"A Todos os Rapazes que Amei" , história adaptada do livro de Jenny Han com o mesmo nome, acompanha uma jovem tímida, Lara Jean Covey (Lana Condor), que escreve cartas de amor para os seus "crushes" (rapazes por quem se apaixona), mas nunca as chega a enviar, mantendo os textos secretos. Mas um dia, todas as declarações chegam às mãos dos rapazes. "Quando as suas cartas de amor são enviadas para cada um dos cinco rapazes por quem se apaixonou, Lara Jean vê a sua vida no liceu ficar virada do avesso", explica a Netflix na sinopse.

Peter Kavinsky (Noah Centineo), um dos "crushes" da jovem, propõe que simulem uma relação, para que ela resolva os problemas que tem com outro rapaz, enquanto ele tenta fazer ciúmes à antiga namorada.

A ideia do filme surgiu antes do livro, mas ficou na gaveta porque Jenny Han queria que a protagonista da história fosse uma atriz de origem asiática, tal como a personagem. "Mesmo antes do livro 'All The Boys I've Loved Before' ser publicado havia interesse em fazer um filme. O interesse morreu assim que se tornou claro que a protagonista teria de ser uma ásio-americana. Um produtor disse-me que desde que a atriz capture o espírito da personagem, a idade e a raça não importam", contou o escritor no New York Times.