Depois do final de "Insecure", Issa Rae volta a criar e produzir uma série para a HBO Max, que chega esta sexta-feira ao serviço de streaming. O SAPO Mag esteve à conversa com a criadora e com a showrunner Syreeta Singleton assim como com as duas protagonistas Aida Osman e KaMillion. Veja as entrevistas no vídeo abaixo.

A cena hip hop de Miami, uma rapper a tentar vencer na vida que volta a reatar uma amizade de liceu e uma presença muito forte das redes sociais, com muitas cenas da série a serem vistas através de um ecrã de um smartphone ou de um computador. É daqui que parte "Rap Sh!t", a nova série de oito episódios da HBO Max criada, produzida e parcialmente escrita por Issa Rae, depois de "Insecure". A produtora e argumentista decidiu desta vez não acumular o papel de protagonista, que passou a Aida Osman e KaMillion, nos papéis de Shawna e Mia, duas amigas de liceu que voltam a reatar a sua amizade e, juntas, fazem sucesso no mundo do hip hop. "Rap Sh!t" tem produção executiva de Issa Rae e da showrunner Syreeta Singleton, assim como de Montrel McKay, Jonathan Berry, Dave Becky e Deniese Davis. Issa Rae escreveu o episódio de estreia e co-escreveu o episódio final com Singleton. A dupla de hip hop, Yung Miami e JT, das City Girls, são co-produtoras executivas, assim com Kevin "Coach K" Lee e Pierre "P" Thomas para a Quality Control Films e Sara Rastogi para a HOORAE. A Raedio, empresa de conteúdos audio de Issa Rae, é responsável pela supervisão musical da série. "Rap Sh!t" estreia esta sexta-feira, 22 de julho, na HBO Max.