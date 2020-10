Ricardo Araújo Pereira esteve este domingo, dia 25 de outubro, em direto no "Jornal da Noite", da SIC. O humorista está em isolamento profilático depois de ter estado em "contacto direto com uma pessoa que testou positivo".

"Estou ótimo. Não sei se se nota que me vesti como deve ser para falar consigo. Em nome da verdade, apesar da cintura para cima estar apresentável, como estou em casa, da cintura para baixo estou com calças de andar em casa. Imagino que isto possa fazer escola: para a semana, eu verificaria as calças do Marques Mendes", gracejou.

Na conversa com Clara de Sousa, Ricardo Araújo Pereira explicou que irá realizar um teste nos próximos dias e que tem sido contactado diariamente pelas autoridades de saúde da sua área de residência. "Ainda não fiz o teste, vou fazer para a semana", explicou. "Os profissionais de saúde são incansáveis e, portanto, a senhora da autoridade de saúde daqui da minha área de residência liga todos os para cá... fazendo, aliás, ciúmes à minha mãe", acrescentou.

No "Jornal das 8", o humorista prometeu tentar fazer o programa "Isto É Gozar Com Quem Trabalha" a partir de casa na próxima semana. "Esta semana ainda não consegui, fui apanhado de surpresa, mas vou tentar por todos os meios, para a semana, fazer o programa aqui em casa, não sei ainda bem como. Alguém me vem cá deixar o cenário à porta e depois eu vou lá buscá-lo. Talvez uma coisa desse tipo", frisou.

"Mas é melhor não entusiasmarmos o Daniel Oliveira. Vamos tentar", acrescentou.

Apesar de esta semana não haver emissão de "Isto É Gozar Com Quem Trabalha", no "Jornal da Noite", Ricardo Araújo Pereira analisou algumas das notícias da semana, como as eleições no SL Benfica, o Orçamento de Estado ou o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1.