Ricardo Araújo Pereira participou no podcast "É Preciso Ter Lata", de Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni. Para a conversa, os apresentadores escolheram perguntas de fãs e de 'haters' das redes sociais.

"Com quem não voltarias a trabalhar?", questionou a locutora da Rádio Comercial. "Não é difícil, nem embaraçoso. Steven Seagal", sublinhou o humorista.

Em 2013, os Gato Fedorento apresentaram um especial de 10 minutos, "A Solução", que contou até com a participação do ator norte-americano. "Não voltaria a trabalhar com ele. É um imbecil. Steven Seagal é um imbecil. Nós chegámos a Los Angeles (...) e nisto, o Miguel diz assim: 'fiz uma rápida pesquisa na internet, lembrei-me agora. Vi gente do 'Saturday Night Live' a dizer que há uma pessoa que veio uma vez e não volta. É Steven Seagal porque é um imbecil, é impossível trabalhar com ele e não sei quê'. E nós: 'agora já é tarde (...) já estamos aqui e é amanhã'. Ele confirmou", contou.

"O carácter de uma pessoa fica definido com isto: olhar para a maneira como eles tratam as pessoas que eles imaginam que estão num patamar inferior ao deles. (...) Basta estares 30 segundos a ver Steven Seagal a interagir com essas pessoas e tu percebes: cá está uma besta. Mas um energúmeno, um palerma", frisou Ricardo Araújo Pereira.

Veja aqui o vídeo.