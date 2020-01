"Glitter Late Night" é a nova aposta do Porto Canal. O programa, que conta com o apoio da Altice Portugal, estreou esta terça-feira, dia 21 de janeiro, às 23h30.

Na primeira emissão, Carina Caldeira recebeu Rita Pereira. Ao longo do programa, a apresentadora desafiou a atriz da TVI a participar em vários jogos que foram ditando o rumo da conversa.

Num dos jogos, Carina Caldeira desafiou a estrela do canal de Queluz de Baixo a escolher vários sabores de chás. "Camomila, esta é difícil. Quem é que já te quase obrigou a beber um chá de camomila para te acalmares depois da gravação de uma cena porque foi um mau colega?", perguntou a apresentadora do Porto Canal. "Um mau colega? sei perfeitamente, estou a visualizar a pessoa mas não me lembro do nome dele. Fez comigo a 'Herdeira', fazia de meu marido (...) Houve ali uma altura em que ele me chateou assim um bocado", contou.

"Ele é querido, mas houve ali uma altura... que acabei por o abanar", revelou a atriz, revelando de seguida que o colega era Pedro Lamares.

Durante o jogo, Carina Caldeira quis ainda saber a quem é que Rita Pereira recomendava um chá de gengibre, um chá verde e um chá de rooibos.

Veja o momento no vídeo: