“Enquanto não estiver aprovado este plano de atividades e orçamento para 2019, não existirá também da parte do Governo uma posição”, garantiu Graça Fonseca, que falava aos deputados numa audição parlamentar.

De acordo com a governante, a Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial (UTAM) solicitou “esclarecimentos adicionais” sobre o plano em causa ao Conselho de Administração da estação pública.

“Esse plano foi devolvido ao Conselho de Administração da RTP, que agora irá enviar as informações que forem necessárias à UTAM”, avançou.

Em resposta aos deputados, a ministra da Cultura garantiu também que o papel do Governo se prende, “única e exclusivamente”, com a consolidação financeira e não com “a decisão de onde é que se investe ou não se investe”.