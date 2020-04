A RTP anunciou esta quarta-feira, dia 29 de abril, o lançamento do projeto RTP Palco, apresentado como "a maior sala de espetáculos que junta o mais recente da nossa Cultura com as grandes referências de um passado que faz parte da memória coletiva de todos nós".

"A divulgação da Cultura é um dos eixos prioritários da RTP. E nos tempos de confinamento em que vivemos, ainda mais. Se os portugueses não podem ir assistir a espetáculos optámos por levar os espetáculos aos portugueses, pelo que desenvolvemos e concretizamos um novo projeto, diferenciador e inovador: a RTP Palco", explica o canal em comunicado.

Para o Presidente da RTP, Gonçalo Reis, a RTP Palco representa "mais uma iniciativa inovadora, que junta dois propósitos chave da RTP: promover a produção cultural e assegurar o seu acesso universal e livre, com enfoque no digital".

"A RTP Palco é uma grande montra das artes performativas e proporciona uma ótima experiência aos utilizadores que valorizam estes conteúdos. Uma aposta moderna e com impacto da RTP", acrescenta.

A partir de agora, a RTP disponibiliza online "a maior sala de espetáculos, gratuita e acessível em qualquer lado", através de rtp.pt/palco e da APP RTP Palco, disponível para Android e IOS.

"São centenas de horas e conteúdos do arquivo da RTP, mas também de produção própria, conteúdos disponibilizados pelos vários canais e antenas da RTP e produções realizadas em parceria ou cedidas pelos principais agentes culturais do nosso país, onde se encontram entidades como a Casa da Música, o Centro Cultural de Belém, a Fundação Calouste Gulbenkian, a Orquestra Metropolitana de Lisboa, a OPART, o Teatro Viriato, entre outras", avança o canal.

No que se refere à seleção de conteúdos dos arquivos da RTP, que irão dar origem a um conjunto de coleções temáticas, essa é da responsabilidade dos embaixadores do canal. "Personalidades de reconhecida competência e excelência profissional que, mensalmente, selecionam os conteúdos das diferentes áreas integrantes da RTP Palco, onde se destacam nomes como Miguel Leal Coelho (em maio), Ana Paula Russo, Tiago Rodrigues e Sofia Campos", explica a RTP.

"A RTP Palco leva-nos numa viagem pelo património cultural do nosso país em parceria com os agentes da cultura e do espetáculo, com o empenho dos artistas em darem-nos a conhecer as referências culturais do melhor que se faz em Portugal, em especial nas artes performativas", remata o canal em comunicado.