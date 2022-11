Esta quinta e sexta-feira, logo a seguir ao "Telejornal", a RTP1 vai emitir a entrevista de Cristiano Ronaldo ao jornalista Piers Morgan.

"Nas vésperas do início do Campeonato do Mundo de Futebol, Cristiano Ronaldo quebrou o silêncio sobre a sua relação com o Manchester United e o treinador Erik ten Hag. Uma entrevista explosiva e que põe em causa o futuro do jogador", frisa o canal em comunicado.

A entrevista também poderá ser vista na RTP Play.