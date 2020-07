Manuel Luís Goucha vai estar cerca de três semanas afastado do pequeno ecrã. Os rumores sobre quem será o/a escolhido/a para substituir o apresentador do "Você na TV" durante as suas férias de verão já estão a dar que falar.

A revista TV Mais avança que Leonor Poeiras será a escolhida para apresentar o programa das manhãs da TVI entre 31 de julho e 24 de agosto. A publicação adianta ainda que o nome de Maria Botelho Moniz também está em cima da mesa.

Além de Leonor Poeira e de Maria Botelho Moniz, a TVI também poderá apostar em Cláudio Ramos. Antes de chegar ao canal de Queluz de Baixo, o apresentador do "Big Brother" esteve ao lado de Cristina Ferreira no programa das manhãs da SIC.

Para já, o canal ainda não avançou com detalhes sobre quem será o/a escolhida para substituir Manuel Luís Goucha.