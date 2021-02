Cristina Ronaldo fez uma pequena participação em "As Lições do Tonecas". O momento foi recordado por Luís Aleluia na sua conta no Instagram.

"O professor Tonecas e o aluno Nelson Necas. Ente os alunos está o jovem Cristiano Ronaldo", lembrou o protagonista da série de humor da RTP1, partilhando um pequeno vídeo onde é possível ver o jogador português.

A cena partilhada pelo ator contou com a participação especial das escolas do Sporting.

Veja o vídeo: