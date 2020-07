"Saí com um Psicopata" é uma das apostas para agosto do Crime + Investigation. A série, que conta histórias reais, estreia no dia 5 de agosto, às 22h30, e promete fazer "qualquer um repensar relações problemáticas do passado", frisa o canal.

A produção conta com seis episódios e centra-se em vários casos reais. "No processo normal de uma relação amorosa, uma rapariga conhece um rapaz e apaixonam-se. Só que nestes casos, um dos membros do casal esconde um segredo sinistro… o que vem a seguir não é difícil de imaginar", avança o canal.

"Testemunhos de vítimas e intervenções de polícias, psicólogos e peritos em relacionamentos de casal ajudam a desvendar o mistério por detrás de vários crimes passionais... Todos eles acreditam ter encontrado o amor da sua vida, mas passado pouco tempo, o conto de fadas transforma-se num enorme pesadelo quando as verdadeiras personalidades começam a vir ao de cima", acrescenta o Crime + Investigation.

No primeiro episódio, a série centra-se nos casos de Soraida Hicks e Kaylyn Martin. "O sonho romântico de uma mulher transforma-se em pesadelo, quando o namorado começa a lançar boatos terríveis sobre ela. A campanha de difamação compromete a vida pessoal e profissional de Soraida. A vida de uma estudante universitária fica completamente perturbada quando um misterioso carro preto começa a segui-la... com um indivíduo de aspeto sinistro ao volante", resume o canal.