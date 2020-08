A SIC exigiu a Cristina Ferreira uma indemnização de mais de 20 milhões por incumprimento do contrato que estava em vigor até dezembro de 2022, confirmou a apresentadora em comunicado enviado ao SAPO Mag, através da agência Notable.

Em comunicado, a apresentadora frisa que a "quantia não tem qualquer fundamento": "Sobre esta matéria gostaria apenas de esclarecer que a referida quantia não tem qualquer fundamento ou base contratual, pelo que refuto em absoluto a pretensão daquela entidade, estando disposta a assegurar e defender os meus interesses até às últimas instâncias".

Nas redes sociais, esta quinta-feira, dia 20 de agosto, Salvador Martinha partilhou uma ideia para ajudar Cristina Ferreira. Para apresentar a sugestão, o humorista criou uma personagem, o dono da agência de influencers Plim.

"Estive a almoçar com ela e senti que ela está a sentir-se pouco acompanhada. Ela tem ajudado a comunidade e, aqui entre nós, está tudo sempre a mamar na teta da Cristina e agora que ela está a dever 20 milhões as pessoas desaparecem. Ela não me disse nada mas senti a mesa a tremer. Eu disse cá para mim vou ter de fazer qualquer coisa", começa por sublinhar.

"O Ron Ron deu uma ideia que eu achei excelente. Se todas vocês [influencers] derem um euro, nós conseguimos pagar juntos a dívida da Cristina", explica o dono da agência.

Nos comentários ao vídeo, Cristina Ferreira reagiu à ideia. "O que me ri", escreveu a apresentadora da TVI.

Veja o vídeo: