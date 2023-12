Sandra Felgueiras coordena a investigação da TVI sobre o caso das gémeas tratadas no Santa Maria. Nas redes sociais, a jornalista celebrou a liderança do "Jornal Nacional" e prometeu continuar a realizar o seu trabalho com "rigor" e "honestidade".

"Antes de mais, obrigada a todos pela preferência. Depois, deixar claro: a TVI não se deixa intimidar face a nenhuma ameaça", escreveu Sandra Felgueiras na sua conta no Instagram.

"E eu própria farei o meu trabalho no princípio do rigor e da honestidade intelectual até ao fim. Quem quiser recorrer à violência para boicotar o nosso trabalho, terá de mim a resposta devida", acrescentou a jornalista.