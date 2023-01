No final da emissão do passado domingo, dia 15 de janeiro, do "Jornal das 8", Sandra Felgueiras protagonizou um momento que se tornou viral nas redes sociais. Depois de se despedir dos espectadores, a jornalista da TVI apercebeu-se de que não teria lançado uma peça sobre a série "The Last of Us", da HBO Max.

Veja o vídeo:

O momento rapidamente chegou às redes sociais e esta terça-feira, dia 17, Sandra Felgueiras falou sobre o tema na sua página no Facebook. "Não ligo nada ao que escrevem sobre mim nas redes sociais e não perco tempo a discutir o que não tem qualquer interesse, mas visto que algo tão simples como entrar ou não entrar a peça A, B ou C, que acontece diariamente, chegou ao ponto de se tornar viral, queria apenas mandar um beijinho a todos os que me mandaram mensagens", começou por escrever.

"Trabalhar em televisão não é uma profissão diferente das demais. Mas estamos expostos como mais ninguém. Da minha parte sempre tive, e terei, muito poder de encaixe. De qualquer forma, o meu trabalho é muito mais importante do que qualquer cara que possa fazer", acrescentou a jornalista da TVI.