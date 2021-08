Entre 2005 e 2014, Sandra Oh foi a protagonista de "Anatomia de Grey". Este fim de semana, em entrevista ao Sunday Today With Willie Geist, da NBC News, a atriz, que vestiu a pele da Dra. Cristina Yang, revelou o sucesso do drama médico que foi “traumático”.

"Quando se perde o anonimato, tens de desenvolver habilidades para continuares a tentar ser verdadeiro. Passei de não ser capaz de sair, de me esconder em restaurantes, para conseguir gerir a atenção, as expectativas dos outros, sem perder o sentido de ti própria", frisou, acrescentando que decidiu procurar ajuda de "um bom terapeuta".

"Isto é extremamente importante. Precisas de te esforçar para manter os pés no chão. E muitas vezes isso acontece quando dizes não' [a projetos]", acrescentou.