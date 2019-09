SAPO Mag na Comic Con Portugal: fique a par dos destaques desta sexta-feira e recorde o primeiro dia

A partir do Passeio Marítimo de Algés, o SAPO Mag recordou em direto os momentos altos do arranque da Comic Con Portugal 2019 e antecipou parte do que esperar no segundo dia do evento, esta sexta-feira. No vídeo abaixo, veja ainda a conversa com César Carvalhosa, designer da LEGO que tem trabalhado na linha de "Star Wars" na Dinamarca:

Para que acompanhe tudo, o SAPO Mag vai diariamente mostrar-lhe os melhores momentos e conversar com o público. Além disso, poderá acompanhar em direto as entrevistas com os convidados que vão marcar presença na Comic Con Portugal 2019.