Foi uma das surpresas da mais recente edição dos Emmys, na qual conquistou nove estatuetas, incluindo a de Melhor Série Cómica, embora não tenha passado na televisão portuguesa. Mas "Schitt's Creek" está a chegar aos ecrãs nacionais: a primeira temporada da sitcom canadiana estreia-se a 19 de novembro, às 22h10, em no TVCine Emotion.

Criada, escrita e protagonizada por Eugene e Daniel Levy, pai e filho também na vida real, "Schitt’s Creek" "conta a história de uma família fora de seu habitat natural e a forma como encara a sua nova realidade", descreve o canal.

"Eles são os Rose, anteriormente magnatas de uma cadeia de videoclubes. A família acaba por perder toda a fortuna após o seu contabilista cometer uma fraude milionária. Com grande parte dos seus bens apreendidos, a única opção que resta ao patriarca, Johnny Rose (Eugene Levy, American Pie), é mudar-se com a mulher e os dois filhos para a pequena cidade de Schitt's Creek, que tinha comprado no passado por brincadeira milionária para o filho. O problema é que a cidade faz jus ao nome e é um verdadeiro fim de mundo, o que deixa os falidos em desespero. Moira (Catherine O'Hara, Sozinho em Casa), a mulher, é uma ex-atriz de telenovela e faz de tudo para manter o glamour do passado - mesmo quando vive num motel de beira de estrada. Já os dois herdeiros, o pansexual David (Daniel Levy) e a mimada Alexis (Annie Murphy), só pensam em arranjar uma forma de fugir dali", acrescenta ainda o TVCine Emotion.

"Schitt's Creek" conta com seis temporadas, originalmente emitidas entre 2015 e 2020. A última foi a mais premiada e tornou a sitcom na série de comédia com mais vitórias numa única temporada nos Emmys, em setembro passado.