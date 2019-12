A série "Tu" ("You", no título original) já tem data de regresso à Netflix: a segunda temporada da produção com Penn Badgley e Ambyr Childers estreia no dia 26 de dezembro. O trailer dos novos episódios foi revelado esta semana pelo serviço de streaming.

"Se o passado continua presente, vai ser difícil começar de novo", frisa a Netflix na descrição do vídeo.

Veja o trailer: