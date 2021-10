Rui Santos já não faz parte da equipa da SIC Notícias. O comentador deverá ser uma das apostas da CNN Portugal, que arranca as suas emissões no final de novembro.

"Rui Santos confirmou a sua saída da SIC Notícias hoje, pelo que já não faz parte do painel de comentadores do canal e o 'Tempo Extra' de amanhã não será emitido", avançou fonte oficial do grupo Impresa, citada pela revista TV 7 Dias.

Rui Santos, comentador desportivo, estava na SIC desde 2004.

A CNN Portugal é lançada a 22 de novembro. O canal de informação vai substituir a TVI24, ocupando a mesma posição no cabo.