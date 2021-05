Maria João Abreu morreu hoje, aos 57 anos. No final de abril, a atriz sentiu-se indisposta durante as gravações da telenovela “A Serra” e desmaiou, tendo sido internada de urgência no Hospital Garcia de Orta, em Almada, com diagnóstico de rotura de aneurisma cerebral.

Nas redes sociais, a SIC recordou a entrevista de Maria João Abreu a Daniel Oliveira para o programa "Alta Definição". A conversa foi gravada em 2019. "Todos os dias aprendo coisas com as minhas personagens", frisou a atriz na entrevista. Mas não foi só de alegrias, sucesso e reconhecimento que a sua carreira profissional foi feita. O teatro também lhe trouxe desgosto e sofrimento, como contou na entrevista a Daniel Oliveira, no programa "Alta Definição", na qual confessou ter sido vítima de 'bullying', ao ponto de "ir parar ao hospital com um ataque de ansiedade". "Foi grave, muito grave. Tive muitos pesadelos. Cheguei a pensar que fosse algo pessoal. Foi-me dito que não, de pessoas que já tinham sido vítimas de 'bullying' da mesma pessoa", revelou na altura, contando que era olhada com "ódio", cuspida na cara, apertada e empurrada antes de entrar em palco. Veja a entrevista: