Carol (Melissa McBride), Daryl (Norman Reedus) e Michonne (Danai Gurira) preparam-se para enfrentar Alpha (Samantha Morton) e os Whisperers no teaser da décima temporada de "The Walking Dead", revelado esta semana.

A nova fase estreia a 6 de outubro nos EUA e arranca meses após os eventos do final da nona temporada, prometendo mergulhar a fundo na história da espécie estranha que ameaça a humanidade depois dos walkers.

"É primavera, alguns meses após o fim da nona temporada, quando o nosso grupo de sobreviventes ousou cruzar a fronteira para o território dos Whisperers durante o inverno. As comunidades ainda estão a lidar com os efeitos da exibição de poder de Alpha, respeitando relutantemente as novas fronteiras impostas, enquanto se organizam numa milícia, preparando-se para uma batalha que pode ser inevitável", avança a AMC em comunicado.

"Mas os Whisperers são uma ameaça maior do que qualquer coisa que eles já conheceram. Apoiados por uma força massiva de mortos, os Whisperers apresentam uma luta que os sobreviventes não conseguem vencer. A questão do que fazer e o medo que isto causa afeta a comunidade, deixando a paranóia, a propaganda e os segredos crescerem, num conflito interno que testará os indivíduos como uma sociedade. A própria ideia de que a civilização pode sobreviver num mundo cheio de mortos começa a ser questionada", assinala ainda.