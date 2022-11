De "Mínimos" a "Top Gun" ou "Mundo Jurássico", a SkyShowtime entra em Portugal com os filmes de grandes estúdios como principal chamariz mas assume-se também como casa para séries como "Star Trek: Strange New Worlds", "Halo" ou "Let the Right One In".

Em Amesterdão, o projeto conjunto das duas gigantes do entretenimento Comcast e Paramount Global juntou jornalistas e convidados dos 22 mercados onde está agora a entrar para anunciar as novidades que vão chegar ao serviço nos próximos tempos. Atores de produções que vão estar disponíveis, como Rebecca Romjin e Ethan Peck ("Star Trek: Strange New Worlds"), Colin Hanks e Jake Lacy ("A Friend of the Family") ou Demián Bichir (que protagoniza a nova adaptação a série de "Let the Right One In") estiveram no evento e levantaram o véu sobre as suas personagens e séries. Até Sylvester Stallone deixou uma mensagem em vídeo sobre a nova série que vai protagonizar "Tulsa King".

Também o homem aos comandos do serviço de streaming, Monty Sarhan, o CEO da SkyShowtime, falou durante a apresentação sobre novos lançamentos e a estratégia para estes mercados europeus onde a plataforma agora fica disponível. Algumas horas antes, o SAPO Mag sentou-se com ele para uma conversa sobre tudo o que podemos esperar da SkyShowtime, dos títulos mais populares em filmes e séries, ao plano para produções originais e até a estratégia para Portugal.

Monty Sarhan - CEO da SkyShowtime

SAPO Mag (S.M.): O serviço tem filmes e séries da Paramount, Universal, DreamWorks, entre outros estúdios ou canais e serviços de streaming. Dentro da oferta inicial, quais os conteúdos que destacaria?

Monty Sarhan (M.S.): Se olharmos para a SkyShowtime, fomos criados por duas das maiores empresas de entretenimento do mundo. E por isso beneficiamos de ter lançamentos cinematográficos da Universal e da Paramount. Estes são os dois estúdios mais antigos de Hollywood e este ano foram dois dos estúdios mais bem sucedidos. Mais de 50% das receitas de bilheteira vieram da Universal e da Paramount e três dos cinco filmes mais bem sucedidos deste ano vêm desses estúdios: "Mínimos: A Ascensão de Gru", "Mundo Jurássico: Domínio" e, claro, o filme número um em todo o mundo, "Top Gun: Maverick". Portanto, pensamos que isso vai ser um enorme atrativo para os assinantes.

Estamos entusiasmados por levar esse conteúdo ao público português, todo esse conteúdo vai ser exclusivo da SkyShowtime. No lado das séries, a oferta é igualmente forte: juntamos o melhor de três serviços de streaming, a Paramount+, o Peacock, e a Showtime. E também acrescentamos a isso todos a grandes séries da Sky Studios. Vamos ter pelo menos 30 filmes em estreia todos os anos no SkyShowtime e 30 séries.

Olhamos para as séries e temos "Star Trek, Strange New Worlds", "Halo" ou outras que anunciámos. A quinta temporada de "Yellowstone" vai estrear em breve. Teremos a série "1923" com a Helen Mirren e o Harrison Ford. E também estou muito entusiasmado com "Tulsa King" protagonizada pelo Sylvester Stallone. Temos muito e ótimo conteúdo e, acima de tudo, estamos entusiasmados por levá-lo a novas audiências em toda a Europa.

S.M.: Alguns dos conteúdos mais fortes do vosso catálogo são filmes, mas as séries são geralmente o que mais fideliza subscritores. Quão importantes são as longas-metragens para o vosso catálogo?

M.S.: Temos uma oferta realmente ampla e penso que isso é mesmo importante para que um serviço de streaming seja bem sucedido. Há conteúdo para todos e alguns consumidores vão adorar o cinema e ser atraídos para isso. E há alguns consumidores que vão ser atraídos para as séries. O que é ótimo é que temos algo no serviço para todos e não há dúvida de que a selecção de filmes é incrível, vai ser um chamariz e trazer muitos subscritores.

Queremos encontrar histórias que sejam significativas, que sejam genuínas, que falem aos consumidores em todos os nossos mercados.

S.M.: Planeiam ter séries e filmes originais especificamente produzidos para a plataforma no futuro?

M.S.: Vamos ter programação original e estamos em vias de descobrir qual vai ser a nossa estratégia. Para nós, é importante que a entendamos bem. Queremos encontrar histórias que sejam significativas, que sejam genuínas, que falem aos consumidores em todos os nossos mercados. Só nos lançámos como um negócio em Fevereiro e acabámos de lançar o serviço nestes mercados no mês passado. Ainda estamos a pensar na melhor forma de levar as histórias a estes públicos.

S.M.: Estão a planear estabelecer parcerias com parceiros locais para produzir séries e filmes?

M.S.: Penso que haverá alturas em que poderemos estar a fazer algumas aquisições, poderemos estar a fazer coproduções, e poderemos também fazer produções originais de raiz. Portanto, tudo isto está em cima da mesa. Estamos agora a olhar para tudo e a descobrir qual vai ser a nossa estratégia.

S.M.: Portugal tem recebido recentemente algumas rodagens de produções importantes. A indústria parece ter despertado para o bom tempo, as boas condições e estruturas. Tivemos a rodagem de "House of the Dragon" assim como as de alguns filmes da Netflix. Vão pensar em Portugal para produções originais? Acha que poderá ser um destino de filmagens?

M.S.: Estamos entusiasmados por termos o serviço em Portugal e com o mercado português. Estamos absolutamente atentos a tudo.

S.M.: A SkyShowtime no mercado dos serviços de streaming numa altura em que alguns dos serviços estão a ter algumas dificuldades em crescer e adquirir novos assinantes. Sente que este é um momento mais desafiante para entrar neste mercado?

M.S.: Quando olhamos para os nossos mercados, vemos apenas crescimento e oportunidade. Ainda é muito cedo na indústria do streaming, só existe há cerca de 15 anos. Penso que temos de fazer a distinção entre o que se passa no streaming nos Estados Unidos versus o que se passa na Europa. Os nossos mercados estão todos preparados para o crescimento, todos eles. Vemos um número crescente de assinantes em todos os nossos mercados. Assistimos a um crescimento na quantidade de compromissos e nas horas de streaming assistidas. Vemos o número de subscrições por agregado familiar a aumentar. Tudo isto faz do lançamento da Sky Showtime uma oportunidade incrível.

As pessoas partilham palavras-passe por um par de motivos: número um, o preço e, número dois, pode ser que não estejam a encontrar o conteúdo que lhes interessa no serviço.

S.M.: E qual será a política da SkyShowtime no que respeita à partilha das subscrições? Essa é uma discussão que tem estado em cima da mesa com a Netflix. Como irão abordar esta questão?

M.S.: Se pensarmos na razão pela qual as pessoas provavelmente partilham palavras-passe, resumimo-nos a um par de motivos: número um, o preço e, número dois, pode ser que não estejam a encontrar o conteúdo que lhes interessa no serviço.

A melhor maneira de combater a partilha de palavras-passe é certificarmo-nos de que somos competitivos no preço e de que temos mais do conteúdo que interessa às pessoas e que elas querem ver. E nesses dois pontos, a SkyShowtime é uma proposta surpreendente para o consumidor. O nosso preço é inferior ao dos outros serviços e isso é feito de forma muito deliberada. Se olharmos para o nosso conteúdo, estamos a criar uma quantidade tremenda de valor. Acreditamos que os consumidores vão querer ter a sua própria conta e não partilhar uma palavra-passe porque querem desfrutar dessa experiência.

A nossa política é que é uma assinatura por agregado familiar. Permitimos três logins simultâneos e a criação de cinco perfis. Para nós, trata-se de fornecer valor para que ninguém precise de partilhar uma palavra-passe.

"Tulsa King", série protagonizada por Sylvester Stallone, é uma das apostas do serviço para o próximo ano créditos: SkyShowtime

S.M.: Estes 22 mercados onde estão a entrar neste momento, são muito diferentes entre si. De que forma vão diferenciar a estratégia em cada mercado, e especificamente em Portugal?

M.S.: Temos uma estratégia e uma abordagem que analisa estes mercados numa base individual, seis escritórios em toda a Europa, equipas em cada um desses escritórios que pensam nas regiões e pensam no que funcionará melhor para os consumidores e uma mentalidade de consumidor em primeiro lugar. É assim que vemos o mundo. E isto não é uma estratégia de "tamanho único". Tem realmente de ser personalizada para esses mercados, para os consumidores nesses mercados, o que lhes interessa, o que lhes interessa de uma perspetiva de conteúdo, o que lhes interessa de uma perspetiva de produto e experiência, o que lhes interessa de uma perspetiva de preço.

Tudo o que fazemos está concentrado em garantir que optimizamos o envolvimento e a experiência dos consumidores nesses mercados. A nossa plataforma está disponível em 18 línguas diferentes. O nosso conteúdo vai estar disponível em 18 línguas diferentes. Isto mostra o nosso empenho nestes mercados.

S.M.: A SkyShowtime vai ter uma janela de lançamento específica entre o lançamento dos filmes em cinema e a estreia no serviço? A HBO, por exemplo, lança os filmes da Warner Bros. 45 dias depois da estreia em cinema...

M.S.: Os estúdios determinam as janelas e os filmes são muito diferentes. Há alguns filmes que vão ter lançamentos no cinema mais longos e alguns filmes que vão ter lançamentos mais curtos. Os prazos serão diferentes título por título. Há alguns filmes que se prestam a ser vistos em salas de cinema e merecem grandes lançamentos cinematográficos. O "Top Gun: Maverick" é um filme perfeito para a sala, precisa de ser experimentado nas salas de cinema, é um evento, queremos vê-lo com outras pessoas, ouvir os motores dos aviões. Esses filmes merecem estar nas salas de cinema e os estúdios irão determinar, caso a caso, como é que é a janela temporal de estreia.

S.M.: O número de serviços de streaming disponíveis está a crescer de dia para dia e as pessoas começam a ter de fazer escolhas dentro do seu orçamento mensal. O que diria que é diferenciador e único na programação da SkyShowtime em relação aos restantes serviços de streaming?

M.S.: Acreditamos que os consumidores querem escolha, e nós começamos sempre por olhar para o consumidor. Trata-se de lhes dar o conteúdo que lhes interessa, o que eles querem a um preço razoável. A SkyShowtime é um serviço de streaming europeu, fomos criados especificamente para estes 22 mercados, estamos dedicados a estes 22 mercados. Compreendemos que as condições económicas de hoje são difíceis, e por essa razão, queríamos ter a certeza de que éramos sensíveis ao que os consumidores estavam a passar. Por isso, fixámos o custo da SkyShowtime num preço atractivo.

S.M.: Acha que vamos ter no futuro serviços de streaming que sobrevivem e outros que não vão ter espaço no mercado?

M.S.: É impossível prever como será o futuro. O que posso dizer é que os consumidores querem escolha. Acreditamos que há espaço no mercado para que todos estes serviços se saiam extremamente bem. Pensamos que é o melhor para os consumidores e o que o futuro reserva. Quer alguns serviços se juntem ou mudem, isso é impossível de dizer. Estamos concentrados em trazer aos consumidores uma proposta de conteúdo convincente a um preço excelente e estamos entusiasmados com isso.

O SAPO Mag viajou a convite da SkyShowtime.