A SkyShowtime, novo serviço de streaming que junta filmes de grandes estúdios como a Universal ou a Paramount, e séries da Showtime ou Peacock, entre outros, teve o seu evento de lançamento em Amesterdão e anunciou várias novas estreias que estarão em exclusivo na plataforma.

O SAPO Mag esteve presente no evento, cuja apresentação ficou a cargo do britânico Alex Zane e que contou com a presença de vários atores das séries que estrearão no serviço como Rebecca Romijn e Ethan Peck, de "Star Trek: Strange New Worlds", Demián Bichir de "Let The Right One In", ou Clara Rugaard, da série "The Rising".

Bokeem Woodbine e Yerin Ha, da série "Halo" assim como Jake Lacy e Colin Hanks, que protagonizam a série ", A Friend of the Family" ou ainda Jeff Wilbusch e Juliana Canfield, atores de "The Calling" estiveram também no lançamento da SkyShowtime.

Entre os novos títulos a estrear ao longo do próximo ano, e que foram revelados pelo CEO do serviço Monty Sarhan, destacam-se "The Calling", "Funny Woman", a segunda temporada de "Mayor of Kingstown", "Rabbit Hole", "Ripley", "Three Women", "1923", "Lioness" e "Tulsa King", esta última criada por Taylor Sheridan e com Sylvester Stallone no papel de protagonista.

"Top Gun: Maverick", "Mundo Jurássico: Domínio", "Mínimos: A Ascensão de Gru", "O Homem do Norte" ou "Downton Abbey: Uma Nova Era" são alguns dos filmes que ficarão disponíveis no serviço.

A SkyShowtime exibirá ainda conteúdos locais e originais como documentários ou programas especiais de produção nacional.

As séries que estrearão na Sky Showtime ao longo do próximo ano

The Calling

"The Calling"

Série policial que acompanha o detetive Avraham Avraham (Jeff Wilbusch), da NYPD, cuja crença na Humanidade é o seu grande superpoder na busca pela verdade. Guiado por um profundo sentido de espiritualidade e princípios religiosos, Avraham vê-se forçado a questionar a sua própria humanidade quando uma investigação, aparentemente rotineira, sofre uma reviravolta inesperada.

Estreia: 1 de dezembro de 2022

"Tulsa King"

Criada por Taylor Sheridan, a série é protagonizada por Sylvester Stallone no papel do chefe da máfia nova-iorquina Dwight “The General” Manfredi, no momento em que este é libertado da prisão ao fim de 25 anos e se vê exilado pela organização criminosa na distante Tulsa, no Oklahoma. Ao aperceber-se de que a sua "famiglia" mafiosa não terá propriamente os seus melhores interesses em mente, Dwight começa a reunir um novo gangue, composto por personagens bastante improváveis, para o ajudarem a estabelecer o seu novo império do crime num lugar que bem podia ficar noutro planeta completamente diferente.

Estreia: dezembro de 2022

"1923"

"1923" é a sequela da história original de "Yellowstone", e a sequência natural da série "1883". Com um elenco com nomes como os de Harrison Ford e Helen Mirren, "1923" introduz uma nova geração da família Dutton, explorando o contexto social e político dos anos 20/30, dominado por pandemias, secas históricas, pelo fim da Lei Seca e pela Grande Depressão, e mostrando como tudo isto é vivido no oeste montanhoso a que os Dutton chamam casa.

Estreia: janeiro de 2023

Funny Woman

"Funny Woman"

Comédia baseada no romance bestseller "Funny Girl" de Nick Hornby que conta a história de uma rainha de beleza da cidade de Blackpool, Barbara Parker (Gemma Arterton), que tenta a sorte em Londres, durante os loucos anos 60. O sentido de humor de Parker revela-se o seu melhor atributo, pelo que a jovem acaba por redefinir o que é isso de ser uma rapariga engraçada.

Estreia: janeiro de 2023

"Mayor of Kingstown" (Temporada 2)

De Taylor Sheridan e Hugh Dillon, "Mayor of Kingstown" acompanha a família McLusky, intermediários do poder em Kingstown, no Michigan, onde o negócio das prisões é o único que prospera. O elenco é encabeçado por Jeremy Renner e Dianne Wiest, numa série que aborda os temas do racismo sistémico, da corrupção e da desigualdade, oferecendo uma visão crua sobre as suas tentativas de trazer ordem e justiça a uma cidade que não tem uma nem outra.

Estreia: 2023

"Rabbit Hole"

Um thriller de espiões, a série conta a história de John Weir (Kiefer Sutherland), um mestre do engano no mundo da espionagem corporativa que é incriminado num assassinato por forças poderosas, capazes de influenciar e controlar populações inteiras.

Estreia: 2023

"Ripley"

Baseado na coleção bestseller "Tom Ripley", de Patricia Highsmith, a série conta a história de um vigarista na Nova Iorque dos anos 60 que arranja emprego junto de uma família poderosa, e que a usa como veículo para todo o tipo de esquemas, fraudes e até um assassinato. Andrew Scott é o protagonista, no papel de Tom Ripley, Johnny Flynn é Dickie Greenleaf e Dakota Fanning é Marge Sherwood.

Estreia: 2023

"Three Women"

Baseada num bestseller internacional de não-ficção de Lisa Taddeo, que também assumiu a produção executiva, esta é uma série intensa e inquietante que acompanha as vidas de Sloane (DeWanda Wise), Maggie (Gabrielle Creevy) e Lina (Betty Gilpin) – três mulheres muito diferentes de diferentes partes da EUA, que aceitaram partilhar as suas histórias dolorosas com a escritora Gia (Shailene Woodley), também ela a passar por um processo de dor.

Estreia: 2023

"Lioness"

Criada por Taylor Sheridan, "Lioness" baseia-se num programa real da CIA e acompanha as aventuras de Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira), uma jovem Marine, rude, mas determinada, que é recrutada pela CIA para ajudar a desmantelar uma organização terrorista a partir de dentro. Zoe Saldaña faz o papel de Joe, a chefe da estação do programa Lioness da CIA, encarregue de treinar, gerir e liderar a sua equipa de agentes infiltradas.

O SAPO Mag viajou a convite da SkyShowtime.