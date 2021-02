No passado sábado, 20 de fevereiro, dia de aniversário da TVI, Sofia Ribeiro fez um balanço da sua carreira. A atriz estreou-se no canal há 14 anos.

"Comecei aqui! Há 14 anos e daqui não mais sai. Na mesma casa, com a mesma família. Já estive para mudar mas o coração tem casa", contou.

"Enquanto me sentir assim, estou bem, aqui! Devo vários obrigada, não devo porque já os dei! Mas mais uma vez, obrigada pela confiança, pelas oportunidades e por durante estes anos me desafiarem e no meio desses desafios ainda me oferecerem pessoas bonitas que sei que vão ficar para a vida", sublinhou a atriz no texto publicado no seu Instagram.

Veja o post: