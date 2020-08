Ao receber Diogo e Soraia em estúdio, Cláudio Ramos frisou que "bondade" é a palavra que melhor define a vencedora. O segundo classificado concordou em absoluto com o apresentador da TVI.

20 anos depois da estreia da primeira edição do "Big Brother", a TVI voltOU a apostar no reality show. Depois do adiamento devido à COVID-19, os concorrentes do programa entraram na 'aventura' a 26 de abril - na primeira fase do reality show, os participantes estiveram isolados, num hotel, e apenas se conheceram através de uma aplicação. Depois da quarentena de duas semanas, é que entram na casa mais vigiada do país.

"26 de abril de 2020. Boa noite, bem vindos ao 'Big Brother", disse Cláudio Ramos na abertura da emissão de estreia. "Esperei 20 anos para realizar este sonho, estar à frente do programa da minha vida (...) Um sonho que sonhei ao longo de 20 anos, mas em momento nenhum pensei que quando chegasse aqui desse de caras com uma plateia vazia, num estúdio deste tamanho", acrescentou.

Rui, Iury, Diogo, Sandrina, Edmar, Sónia, Pedro Alves, Noélia, Daniel Monteiro, Ana Catharina, Daniel Guerreiro, Soraia, Hélder, Jéssica, Fábio, Angélica, Pedro Soá, Slávia, Teresa e Renato foram os concorrentes que entraram na edição do "BB2020" - recorde aqui os concorrentes

Nas redes sociais, a produção do programa TVI frisou que Noélia foi a concorrente mais nomeada de sempre num reality show em Portugal. "Noélia foi a concorrente mais nomeada de sempre num reality show em Portugal mas conseguiu o seu lugar na final. Satisfeito com este resultado?", escreveu, no Instagram, a equipa do "Big Brother".

Apesar das sucessivas nomeações, a concorrente foi, semana após semana, salva pelos espectadores do programa da TVI.

