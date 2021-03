As contas oficiais nas redes sociais "Star Wars" revelaram o elenco completo de "Obi-Wan Kenobi".

Após ter sido suspensa em janeiro de 2020, alegadamente para reformular o projeto após insatisfação com os argumentos, foi também anunciado que a produção para o serviço de streaming Disney+ começa em breve (a imprensa norte-americana avança que é já em abril).

Além dos regressos que já tinha sido anunciados de Ewan McGregor como Obi-Wan e Hayden Christensen como Darth Vader, outro desejo dos fãs fica confirmado: Joel Edgerton e Bonnie Piesse voltam a ser os jovens Owen e Beru Lars, tios de Luke Skywalker, como aconteceu em "Star Wars: Episódio II - O Ataque dos Clones" (2002) e "Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith" (2005).

Completam o elenco Moses Ingram ("Gambito de Dama"), Kumail Nanjiani ("Silicon Valley", "Eternals"), Indira Varma ("A Guerra dos Tronos", "Carnival Row"), Rupert Friend ("Homeland"), O’Shea Jackson Jr. ("Straight Outta Compton", "Just Mercy"), Sung Kang (saga "Velocidade Furiosa", "Power"), Simone Kessell ("Terra Nova", "The Crossing") e Benny Safdie (que além de ator, por exemplo no recente "Pieces of a Woman", também é realizador, formando uma dupla famosa com o irmão Josh responsável por filmes como "Good Time" e "Diamante Bruto").

Na realização de "Obi-Wan Kenobi" está Deborah Chow, que dirigiu dois episódios importantes da primeira temporada de "The Mandalorian", a primeira série "Star Wars" do Disney+.