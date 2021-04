Ahmed Best revelou nas redes sociais que não vai regressar como Jar Jar Binks na série do Disney+ "Obi-Wan Kenobi" ao lado de Ewan McGregor como Obi-Wan e Hayden Christensen como Darth Vader.

A rodagem começa já em abril e não é conhecida a data de lançamento.

Alguns fãs especulavam sobre a controversa personagem após a notícia sobre o elenco completo na segunda-feira (29) incluir as presenças de Joel Edgerton e Bonnie Piesse como os jovens Owen e Beru Lars, tios de Luke Skywalker, como aconteceu em "Star Wars: Episódio II - O Ataque dos Clones" (2002) e "Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith" (2005).

Mas após partilhar a notícia sobre o elenco e dar os parabéns ao elenco, Ahmed Best deixou claro que gostaria de entrar na série mas não foi convidado.

"Agradeço o amor, mas não vou estar nesta série. Por muito que adorasse fazer parte dela. Mas estou em êxtase por ver pessoas de quem gosto muito outra vez juntas a fazer grandes coisas", respondeu a um fã.

Inspirada por Pateta, o simpático e desajeitado cão da Disney e lançada em "Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma", a atrapalhada e medrosa personagem da raça dos Gungan, que habitava as profundezas dos pântanos de Naboo, tornou-se para muitos fãs o símbolo de tudo o que achavam que estava mal na segunda trilogia. Normalmente fica em primeiro lugar nas sondagens das figuras mais odiadas.

Acredita-se que a reação tenha levado George Lucas, criador da saga, a reduzir notoriamente as suas aparições nos outros dois filmes, "O Ataque dos Clones" (2002) e "A Vingança dos Sith" (2005).

Em julho de 2018, Ahmed Best revelou que a onda de críticas violentas o levou a pensar no suicídio, recebendo o apoio de muitos fãs, incluindo de Rian Johnson, o realizador do também muito criticado "Episódio VIII: Os Últimos Jedi", Frank Oz (a "alma" de Yoda).

Simon Pegg, um conhecido fã da saga mas também um dos detratores da segunda trilogia, admitiu que se sentiu culpado por ter contribuído para o negativismo com as suas piadas.

Em 2019, numa mensagem especial para o painel de debate dos 20 anos do filme que apresentou a personagem, Lucas revelou que a sua personagem preferida de "Star Wars" era mesmo Jar Jar Binks.

Acrescentou que Ahmed Best fez um "trabalho fantástico" e "foi muito, muito difícil" no início do digital dar vida a Jar Jar Binks, o que comoveu o ator e músico presente no painel.