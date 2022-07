"Agora está 100% claro que ele é gay e ama Mike", revelou Noah Schnapp à Variety a propósito da personagem que encarna em "Stranger Things".

De acordo com o ator norte-americano, a declaração emotiva que Will partilha com Mike num episódio da quarta temporada da série da Netflix, dizendo estar a falar de Eleven, é na verdade sobre os seus sentimentos pelo seu interlocutor e melhor amigo.

"Obviamente, isso foi sugerido na primeira temporada: sempre esteve lá, mas nunca soubemos, seria apenas ele a crescer mais devagar do que os amigos?", acrescentou Schnapp. "Agora que ele está mais velho, tornou-se algo muito real e óbvio", assinalou.

"Acho que isso foi muito bem desenvolvido, porque é tão fácil fazer uma personagem tornar-se gay de repente", elogiou.

O ator explicou também que os criadores da série, Matt e Ross Duffer, sempre tiveram este destino previsto para Will, mas só lhe falaram dessa ideia recentemente.

A segunda parte da quarta temporada de "Stranger Things", que inclui a cena em questão, estreou-se na Netflix a 1 de julho. A série chegará ao fim na quinta temporada, cuja data de estreia ainda não é conhecida. No entanto, os irmãos Duffer anunciaram que há "muitas histórias mais a contar no mundo de "Stranger Things", incluindo uma série derivada e um musical.