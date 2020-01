Os San Francisco 49ers e os Kansas City Chiefs vão defrontar-se na 54ª edição do Super Bowl, no próximo dia 2 de fevereiro, em Miami. O maior evento desportivo mundial em termos de audiências terá transmissão em direto e em alta definição na Eleven Sports, anunciou o canal.

Além do jogo da final da NFL, o intervalo é um dos pontos altos da transmissão mundial. Este ano, a animação ficará a cargo de Shakira e Jennifer Lopez.

"A associação da Eleven Sports a um evento da dimensão planetária como o Super Bowl é mais um sinal da forma como nos posicionamos no mercado das transmissões desportivas. A aposta contínua no acesso aos melhores conteúdos e a proximidade que mantemos com os nossos fãs têm sido autênticos drivers de sucesso e de certeza que os fãs da modalidade não querem ficar de fora deste acontecimento desportivo", frisou Nuno Filipe Miranda, Diretor de Marketing e Comunicação da Eleven Sports Portugal, em comunicado.