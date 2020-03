Nas últimas semanas, a redação de informação da TVI tem perdido algumas das caras mais conhecidas dos espectadores. Depois de Paula Ramos e de Constança Cunha e Sá, Susana Bento Ramos também abandonou o canal.

De acordo com a TV 7 Dias, em 2016, a jornalista processou o canal depois de ter sido emitida uma reportagem sua com vários cortes nos depoimentos dos entrevistados.

A revista avança ainda que, nos primeiros meses do ano, "houve um acordo entre as partes para uma rescisão amigável, com uma cláusula de confidencialidade relativamente aos valores acordados".

Susana Bento Ramos estava na TVI desde dezembro de 1999. No canal, a jornalista apresentou "Diário da Manhã", "Jornal da Uma", "Jornal Nacional" e vários noticiários da TVI24.