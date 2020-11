"Bem, é 24/11 e 24-11 = 13 [o número da sorte da artista], por isso tenho um anúncio", escreveu Taylor Swift nas redes sociais ao início da tarde desta terça-feira, dia 24 de novembro, anunciando o lançamento de um novo filme no Disney+.

"Taylor Swift - folklore: as gravações no long pond studio" ("Folklore: the long pond studio sessions") estreia-se esta terça-feira, à meia-noite, nos Estados Unidos. Em Portugal, o documentário chega na quarta-feira, confirmou o serviço de streaming nas redes sociais.

"Amanhã, estás convidado para um concerto intimista do álbum sem precedentes de Taylor Swift. 'folklore: as gravações no long pond studio', um filme original, disponível a 25 de novembro em exclusivo no Disney+", escreveu a plataforma no Instagram.

Veja o trailer: